Le Frecce Tricolori sorvolano Venezia per l’inaugurazione del Salone Nautico 2021 [VIDEO]

Le Frecce Tricolori hanno steso il tricolore italiano sull’Arsenale di Venezia in occasione dell’apertura del Salone Nautico 2021. Il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare sulla città lagunare vuole ancora una volta sottolineare le eccellenze del Made in Italy in un momento storico in cui gradualmente il Paese sta ripartendo.

In fondo all’articolo, il video del sorvolo effettuato dalle Frecce Tricolori nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 maggio 2021.

Il passaggio in volo dei velivoli delle Frecce Tricolori sul capoluogo veneto s’inserisce nelle più ampie celebrazioni del 2021 per i 1600 anni di Venezia. Un 2021 ricco di ricorrenze anche per l’Aeronautica Militare: proprio quest’anno infatti la Pattuglia Acrobatica Nazionale festeggia il 60° anniversario della sua costituzione.