Le parole di Franco Battiato, lo studio

(Adnkronos) – La vita è amore. Così Franco Battiato ha cantato, negli anni, il miracolo dell’esistenza e del mondo: descrivendo un Universo nel quale la meraviglia e il misticismo si mescolano all’ascolto dell’assoluto e del tempo. Anche l’analisi statistica delle parole usate nelle sue canzoni rivela la bellezza del suo mondo interiore, svelandone i desideri, i sogni e le paure.

Baia, business unit del Gruppo United www.unitedspa.it, ha analizzato tutti i termini di quasi 150 canzoni di Battiato, scoprendo i vocaboli più usati dal cantautore per comunicare la ricchezza del suo mondo.

Tra le quasi 18.000 parole che compongono l’insieme dei suoi testi, sono tre i termini usati più di frequenza: ‘vita”, ‘amore” e ‘mondo”, citate rispettivamente 53, 51 e 42 volte. E questo perché per l’artista siciliano era proprio l’amore a dare il senso alla vita e al mondo intero.

E ancora, al quarto e quinto posto troviamo le parole ‘quando” e ‘tempo”: due termini che aprono la riflessione al mistero dell’eternità e della durata effimera della nostra vita e dei nostri sentimenti.

E poi, come si vede nella word cloud che evidenzia i vocaboli più usati da Battiato, compare il termine ‘occhi”, perché il vedere accompagna l’ascolto e la contemplazione.

Ma, dopo ‘occhi”, ecco la parola che sembra raccontare gli ultimi anni della vita dell’artista: quel ‘solo” che parla di solitudine, di nudità e di povertà. Un ‘solo” che rivela l’esperienza dell’essere umano che deve affrontare il suo destino, accettando le sfide più dure e ineludibili, tra le quali la morte e la malattia, in solitudine.

Non è la solitudine, tuttavia, ad avere letteralmente l’ultima parola. Scopriamo infatti, nella classifica dei termini più frequenti, tre vocaboli che parlano di speranza: ‘ancora”; ‘terra” e ‘sempre”.

‘Sempre” e ‘ancora”: quasi un preludio a un’alterità che il cantautore percepiva, ma che sentiva incarnata e presente nella ‘terra” sulla quale camminava, e non in un al di là etereo e troppo lontano.

‘E’ impressionante scoprire come l’analisi statistica dei vocaboli usati nei testi di Battiato dica così tanto della poesia di Battiato”, commenta Andrea Carobene, direttore di Baia. E questo forse spiega anche perché lo stesso Battiato fosse affascinato dai numeri e dalla matematica, fino al punto di concludere la canzone ‘Fenomenologia” dell’album Fetus con una formula di trigonometria che, a lui, forse ricordava la doppia elica del Dna, ossia l’origine della vita. Perché la vita è amore.