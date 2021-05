Le Previsioni Meteo per venerdì 28 maggio: clima primaverile in tutt’Italia

Prima dell’affondo più incisivo di una saccatura nord-atlantica tra il fine settimana e l’inizio della settimana prossima, con previsioni meteo all’insegna di un più marcato e generale peggioramento sull’Italia, il tempo concederà ancora una giornata di stabilità, quella di domani, nella quale, per di più, saranno completamente assenti le precipitazioni. La pressione, infatti, aumenterà temporaneamente dai quadranti meridionali, innalzando in latitudine il flusso mite oceanico e inibendo qualsiasi forma di instabilità arrecata da refoli di umidità in penetrazione da Ovest. Un venerdì di fine maggio, quindi, con sole prevalente un po’ su tutto il paese, magari un po’ più di nubi irregolari riguarderanno soltanto la Sardegna, via via nel corso della giornata il Piemonte, il Nordovest in genere, qualche nube sparsa tra l’Emilia, la Toscana, le Prealpi centro-orientali e anche sul basso Tirreno, Calabria, ma decisamente innocue.

Altrove i cieli saranno in prevalenza sereni. Da evidenziare anche il piacevole clima primaverile, con caldo nella norma e temperatura senza grosse variazioni, rispetto a oggi, soltanto con qualche lieve aumento al Centro Sud: i valori massimi continueranno ad attestarsi in media tra +24 e +28°C sulle pianure interne, fino al +31°C localmente su quelle meridionali, valori naturalmente un po’ più bassi lungo le coste, qui mediamente tra +20 e +23°C. Va rilevata una ventilazione sostenuta da Est/Nordest sulla Sardegna, localmente anche sul Canale di Sicilia settentrionale e venti moderati o forti settentrionali sul medio-basso Adriatico.