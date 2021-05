Previsioni Meteo, sole prevalente e clima primaverile tra oggi e domani

Tipica fase primaverile mediterranea in questi giorni sull’Italia. Le previsioni meteo computano una situazione barica di tipo ibrido, ossia senza predominanza anticiclonica, nè di particolari flussi instabili, piuttosto con una media circolazione zonale, ma anche questa asciutta e con caratteristiche termiche mediamente miti, non calde. Dunque, bel tempo piacevole un po’ ovunque, in particolare nella giornata odierna, con sole dominante, salvo un po’ di nubi irregolari qua e là, ma mediamente innocue. Qualche probabilità, nelle ore pomeridiane, per possibili addensamenti con isolati rovesci o temporali sui rilievi appenninici abruzzesi, occasionalmente anche sui settori alpini e prealpini centro-orientali, ma fenomeni piuttosto localizzati.

Anche per la giornata di domani, Giovedì 27 maggio, il tempo in buona parte continuerà a mantenersi stabile e ampiamente soleggiato. Tuttavia, stando alle previsioni meteo, infiltrazioni di aria più fresca potrebbero interessare soprattutto l’angolo alpino e prealpino nordorientale, dove saranno possibili maggiori addensamenti associati a rovesci o temporali più diffusi. Una moderata linea di instabilità è attesa anche su estremo Sud, tra il basso Tirreno, la Sicilia, localmente la Calabria meridionale, qui per una maggiore interazione tra l’aria più mite e umida atlantica con quella un po’ più calda Meridionale. Saranno possibili nubi irregolari anche su questi settori, secondo le previsioni meteo, con locali addensamenti e rovesci o temporali sparsi. Sotto l’aspetto termico, è atteso un generale calo al Centro Sud per oggi, valori più o meno stazionari altrove o in leggero aumento al Nord e massime in pianura mediamente compresi tra +23 e +27°C, fino a qualche punta verso i +29/+30°C su estremo Sud. Per la giornata di domani, possibile un ulteriore e generale aumento, con valori mediamente tra +24 e +28°C e fino a +31°C al Sud.