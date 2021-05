Il Meteo in Italia, le temperature massime di oggi: punte di +31°C in Sicilia, +26°C a Roma e Napoli, +18°C a Milano, Torino e Genova

La giornata odierna è una delle più perturbate della fase instabile che caratterizzerà un po’ tutta la settimana a causa dello scontro tra due differenti masse d’aria, una calda preesistente e un’altra più fresca e umida in arrivo dall’Atlantico. Via via nel corso dei prossimi giorni, inizierà a prevalere l’aria più fresca, con calo termico più apprezzabile, a cominciare da domani, e precipitazioni che continueranno, tuttavia più irregolari.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 11 maggio 2021, in alcune località italiane: