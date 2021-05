Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +25°C a Roma, Milano e Catania, +23°C a Napoli e Verona, +16°C a L’Aquila

Nella giornata di oggi, assistiamo ad un crollo termico significativo a causa dell’arrivo di aria decisamente fredda per il periodo. Le temperature minime sono state diffusamente a una cifra e abbondantemente sotto i +10°C su diverse pianure del Centro Nord, ma addirittura valori intorno allo zero su alcune colline appenniniche centrali. Anche le temperature massime hanno risentito della circolazione più fresca settentrionale, con valori in calo pressoché ovunque fino a -6/-7°C soprattutto sulle aree dal medio-basso Adriatico e su quelle relative appenniniche, calo mediamente sui -2/-4°C sul resto del Paese.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 20 maggio 2021, in alcune località italiane: