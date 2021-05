Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +24°C a Roma, Palermo e Napoli, +23°C a Milano, Torino e Verona

Le correnti più fresche che hanno caratterizzato la circolazione sull’Italia negli ultimi giorni sono in evoluzione verso Est. A partire da oggi, un ripristino di correnti occidentali con doppia caratteristica sull’Italia: al Nord, via via più umide e responsabili anche di piogge; al Centro-Sud, più secche e progressivamente più calde. Le temperature sono in aumento un po’ su tutti i settori già da oggi, poi di più nel corso dei prossimi giorni, specie al Centro-Sud.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 21 maggio 2021, in alcune località italiane: