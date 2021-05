Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +27°C a Catania, +26°C a Roma e Napoli, +24°C a Milano e Torino

Una circolazione di aria fresca settentrionale, giunta sul Mediterraneo centrale e sull’Italia nella giornata di domenica 30 maggio, continuerà ad interessare il nostro Paese per oggi e anche per domani, martedì 1 giugno. Non si tratta di aria particolarmente instabile ma le correnti del Nord continueranno a mantenere un po’ più mite la temperatura, soprattutto sulla parte centro-orientale del Paese. Ne conseguono temperature leggermente sotto la media un po’ ovunque, di più sui settori adriatici del Centro-Sud.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 31 maggio 2021, in alcune località italiane: