Il Meteo in Italia, le temperature massime di oggi: punte di +27°C in Sicilia e Sardegna, +21°C a Roma, Milano e Napoli

La circolazione prevalente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia continua a essere impostata dai quadranti occidentali. La pressione si mantiene su livelli medio-bassi, mediamente dai 1006 ai 1014hPa. Tuttavia, il tempo non presenta una particolare instabilità per via di una divergenza termica verticale non particolarmente esasperata. Le temperature sono in aumento al Centro-Nord, pressoché stazionarie al Sud o in lieve calo sulle aree adriatiche e sulla Sicilia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 5 maggio 2021, in alcune località italiane: