L’Eclissi di Superluna incanta il Mondo: il nostro satellite si è tinto di rosso, ecco le immagini LIVE [FOTO]

L’unica eclissi lunare totale dell’anno è protagonista del cielo oggi 26 maggio: la Luna piena (una Superluna, a causa della vicinanza del satellite al nostro pianeta) sta attraversando l’ombra della Terra e il satellite ha assunto una tonalità rosso mattone, l’effetto più drammatico dei tre tipi di eclissi lunare (gli altri due sono quella parziale e penombrale). La perfezione è un must: un’eclissi lunare totale si verifica solo quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfettamente allineati.

L’eclissi lunare totale di oggi non è visibile in Italia (stasera potremo ammirare però, meteo permettendo, una Superluna), ma solo in Australia, parti degli Stati Uniti occidentali, Sud America occidentale e Sud-est asiatico. Altre aree del mondo, compresi gli interi Stati Uniti, potranno vedere almeno alcune fasi dell’eclissi lunare, comprese le sue fasi parziale e penombrale.

