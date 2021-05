Eruzione Stromboli, continuano le esplosioni: le spettacolari immagini della colata di lava che si riversa in mare [FOTO e VIDEO]

Lo Stromboli è improvvisamente entrato in eruzione nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 maggio, con una forte esplosione, flussi piroclastici e una colata di lava lungo la Sciara del Fuoco. “Dalle telecamere di sorveglianza si osserva che la colata lungo la Sciara del Fuoco è ancora alimentata. Inoltre continua l’attività di spattering nel settore Nord e a tratti anche nel settore Centro-Sud. Si osservano ancora in maniera discontinua episodi esplosivi più intensi”, comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo.

“L’andamento del tremore in data odierna ha mostrato oscillazioni tra valori medio-alti e medio-bassi. Questo andamento oscillante conferma quanto già riscontrato dal giorno 11 maggio. Per quanto riguarda l’ampiezza degli explosion-quakes non si registrano variazioni significative” rispetto alla situazione di ieri. “I segnali delle reti di monitoraggio delle deformazioni GNSS e clinometrica non mostrano variazioni significative”, conclude l’INGV.

Nella gallery scorrevole in alto e nel video seguente, le spettacolari immagini della colata di lava lungo la Sciara del Fuoco, che si riversa in mare.