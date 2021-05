L’ESA cerca un nome per la sua nuova missione: individuerà tempeste solari potenzialmente pericolose

“L’ESA ha bisogno di voi! Abbiamo bisogno di un nome da dare alla nostra nuova navicella spaziale. La sua missione? Individuare tempeste solari potenzialmente pericolose, prima che raggiungano la Terra. La nuova missione di meteorologia spaziale terrà costantemente sotto controllo la nostra imprevedibile e spesso indisciplinata stella, rimandando un flusso costante di dati alla rete del servizio di meteorologia spaziale dell’ESA (Space Weather Service Network).

La navicella spaziale, che attualmente porta il nome di ‘Lagrange’, sarà la prima adibita a un compito di questo genere. Portandosi in una posizione esclusiva nello Spazio, fissa rispetto al Sole e alla Terra, osserverà la nostra stella da una ‘prospettiva laterale’. Da qui, vedrà le fonti di attività solare pericolosa, come le macchie solari, prima che ruotino arrivando a essere visibili dalla Terra, e seguirà la propagazione degli eventi solari nel loro viaggio verso il nostro pianeta.

La missione servirà a segnalare tempestivamente questi eventi alle autorità nazionali, alle industrie e alle organizzazioni che si affidano o che si occupano dei moderni sistemi tecnologici da cui tutti noi dipendiamo e che sono messi a rischio dalle esplosioni solari”, si legge sul sito dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

“Questa missione ci terrà più al sicuro e aiuterà a proteggere le infrastrutture civili essenziali, come le reti energetiche e i satelliti adibiti alla navigazione e alle telecomunicazioni. Purtroppo però, non le abbiamo (ancora) trovato un nome! ESA vi invita a proporci i nomi che ritenete più efficaci e più incisivi per la missione. Le proposte possono essere inviate da subito fino e al 17 ottobre, e il nome selezionato vincerà uno splendido premio. Siamo molto curiosi di leggere le vostre idee! Leggi qui il regolamento completo e trova qui il modulo per inviare la proposta”.