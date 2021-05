Spazio: l’ESA porta avanti il suo programma di satelliti intorno alla Luna

Una coraggiosa proposta per la creazione di una costellazione di satelliti lunari, sfruttabile a fini commerciali, si avvicina alla sua realizzazione: l’Agenzia Spaziale Europea finanzierà due consorzi di aziende che avranno il compito di formulare definizioni dettagliate di come fornire servizi di telecomunicazione e navigazione per le missioni lunari, nell’ambito della sua iniziativa Moonlight.

Un collegamento lunare permanente permetterebbe l’esplorazione spaziale sostenibile. ESA andrà sulla Luna insieme ai suoi partner internazionali, che includono la NASA.

Decine di team internazionali, istituzionali e commerciali stanno programmando missioni sulla Luna, prevedendo la possibilità di stabilirvi una presenza umana permanente. Queste si configureranno come viaggi regolari verso il satellite naturale della Terra, invece che spedizioni una tantum.

Molte di queste iniziative provengono dalle principali istituzioni spaziali di Cina, India, Giappone e Russia, insieme ad altre nazioni impegnate nella corsa spaziale e a entità private in tutto il mondo.

Un servizio condiviso e affidabile di comunicazione e navigazione lunare permetterebbe alle missioni di atterrare in qualsiasi punto. I radioastronomi potrebbero allestire degli osservatori sul lato più lontano della Luna. I rover potrebbero percorrere la superficie lunare più rapidamente e, insieme ad altre attrezzature, potrebbero persino essere operati da remoto dalla Terra. L’uso di un servizio di telecomunicazioni e di navigazione condiviso ridurrebbe il complesso lavoro di progettazione delle singole missioni future e le renderebbe più leggere, liberando spazio da dedicare a un maggior numero di strumenti scientifici o ad altro tipo di carico, abbattendo i costi di ogni singola missione. Abbassare il prezzo del biglietto per l’esplorazione lunare potrebbe permettere a un gruppo più ampio di Stati Membri dell’ESA di lanciare le proprie missioni lunari nazionali. Anche con un budget relativamente basso, una nazione emergente nel settore spaziale sarebbe in grado di inviare una missione scientifica CubeSat sulla Luna, ispirando la prossima generazione di scienziati e ingegneri. Enti commerciali potrebbero servirsi delle tecnologie innovative sviluppate per la Luna per offrire nuovi servizi e prodotti sulla Terra, creando nuovi posti di lavoro e aumentando il benessere economico. Inoltre, il progresso nelle esplorazioni lunari permetterebbe di individuare nuovi servizi e prodotti, come giochi di realtà virtuale in cui i giocatori manovrano i robot lunari o vedono attraverso gli occhi degli astronauti lunari.