Libri: Adei, niente Siae per le letture ad alta voce

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Grazie a Lettura Day, in programma tutti i giovedì fino al 23 settembre, le letture ad alta voce in pubblico si stanno diffondendo a macchia d’olio in tutta Italia. Biblioteche, scuole, circoli di lettura, attori professionisti e dilettanti, cittadini hanno aderito all’ultima iniziativa lanciata da Adei, Associazione degli editori indipendenti italiani. Leggere insieme vuol dire condividere un’esperienza e farla diventare una diffusa e virtuosa abitudine per tutti. Dal giorno del lancio di Lettura Day, lo scorso 23 aprile, ad oggi, circolava però un piccolo grande freno: ma si possono leggere liberamente ad alta voce opere di autori di oggi? Il dubbio era che fosse necessario il pagamento di una commissione alla Siae. Ora, dopo le richieste avanzate da Adei, si è fatta chiarezza: la lettura ad alta voce è libera e non ha bisogno di autorizzazioni Siae.

‘Basta una liberatoria scritta degli aventi diritto sul testo – dichiara Marco Zapparoli, Presidente di Adei – E se l’editore che lo pubblica è titolato a farlo, basta la liberatoria rilasciata dalla casa editrice. Noi di Adei diffonderemo presso chiunque lo chieda l’elenco aggiornato degli editori che rilasciano una liberatoria globale che permetta ai cittadini italiani di leggere brani ad alta voce”.