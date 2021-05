L’India si prepara all’impatto del ciclone Tauktae: 5 distretti del Kerala in allerta rossa

In India il governo del Kerala ha diramato l’allerta rossa in 5 distretti a causa del ciclone Tauktae, che sta imperversando sulle isole Laccadive e sulle aree costiere dello Stato, già interessato da forti precipitazioni e allagamenti.

Il Dipartimento Meteorologico nazionale prevede che Tauktae si trasformerà nelle prossime 12 ore in una “tempesta ciclonica molto pericolosa“, con venti fino a 160 km/h: il ciclone dovrebbe spostarsi in direzione nordest abbattendosi su Karnataka, Goa e Maharashtra domani e lunedì, per poi raggiungere le coste del Gujarat martedì mattina.