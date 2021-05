L’Inter vince lo scudetto ed esplode la festa: grande folla di tifosi a Milano [FOTO e VIDEO]

L’Inter è campione d’Italia 2020/2021: la squadra nerazzurra ha conquistato il 19° scudetto della sua storia con 4 giornate d’anticipo. La certezza matematica del trionfo è arrivata grazie al pareggio per 1-1 dell’Atalanta, unica quadra che poteva ancora raggiungere la squadra di Antonio Conte, sul campo del Sassuolo. Dopo 34 giornate l’Inter guida con 82 punti, 13 in più del Milan e dei bergamaschi con solo 12 punti ancora a disposizione.

Come facilmente prevedibile, una folla di persone si è riunita a Piazza Duomo a Milano per festeggiare lo scudetto, 11 anni dopo l’ultimo titolo nazionale conquistato dalla squadra nerazzurra: gli assembramenti ricordano quelli visti a Napoli lo scorso anno, generati spontaneamente dalla vittoria della Coppa Italia il 18 giugno 2020. Qualcuno li aveva chiamati “sciagurati”, ma nonostante una città in festa senza mascherine né distanziamento, il contagio è rimasto azzerato e gli ospedali completamente vuoti. Non solo a giugno, ma anche nei tre mesi successivi.

I festeggiamenti in corso in questi minuti a Milano potrebbero ricordare quanto accaduto lo scorso anno, così come è quasi certo che si ripeteranno gli allarmi dei catastrofisti sull’impennata dei contagi: tra 10-15 giorni potremo nuovamente osservare cosa accadrà a livello epidemiologico.