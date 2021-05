Livatino: Faraone, ‘magistrati siano giusti e liberi come lui’

Roma, 9 mag (Adnkronos) – “‘Giudici siano giusti come lui, esempio di legalità per tutti’. Mi ha colpito una frase pronunciata nelle intenzioni della preghiera dei fedeli durante la messa per la beatificazione del giudice Livatino il nostro ‘giudice bambino’: che siano giusti i magistrati e gli operatori di giustizia. Giusti e liberi come Livatino, esempio di legalità, equilibrio e impegno per ciascuno di noi e per coloro che più di tutti hanno la responsabilità di agire con equità e sempre con la schiena dritta”. Lo afferma Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato.