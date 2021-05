Lombardia: Pirellone approva la prima legge di revisione ordinamentale 2021 (6)

(Adnkronos) – Orti didattici, urbani e collettivi: applicazione dell’agricoltura sostenibile. I progetti riguardanti la realizzazione di orti didattici, orti urbani e orti collettivi dovranno prevedere esplicitamente l’applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile che prevedano a titolo esemplificativo il risparmio idrico, il riciclo dei rifiuti e l’assenza di prodotti chimici. Per questi stessi progetti grande rilevanza viene data al ricorso a tecniche e pratiche di apicoltura finalizzate a favorire l’impollinazione naturale.

Sostegno all’attività agricola: salvaguardia delle aree. Viene valorizzata l’agricoltura nelle aree protette prevedendo che tale attività venga considerata prioritaria nella concessione di contributi regionali. L’80% delle aree inserite nei parchi ha destinazione agricola: con questo intervento si intendono promuovere iniziative di salvaguardia, recupero e mantenimento di ambiti di interesse naturalistico.

Parco delle Groane. La legge prevede la proroga del termine di adozione della variante al Piano territoriale di coordinamento del Parco del Groane, che slitta di un anno rispetto al termine iniziale del 30 giugno 2021.

Trasporti: allungati i termini dei sistemi tariffari integrati. Uno dei settori più colpiti dalla pandemia è quello dei trasporti, la cui regolamentazione risponde al programma della mobilità e dei trasporti basato sui dati della domanda e dell’offerta. Si è reso pertanto necessario prorogarne la scadenza per evitare che il calo dell’utenza degli ultimi due anni incida negativamente sulla sua attuazione. Prorogati anche i termini per l’adozione dei sistemi tariffari integrati.