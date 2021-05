Londra, incendio divampa in palazzo di 19 piani: sul posto oltre un centinaio pompieri [VIDEO]

Un grande incendio è divampato in un palazzo di 19 piani nella zona est di Londra, nel quartiere di Poplar: una colonna di fumo nero si solleva dall’edificio su Fairmont Avenue. Sul posto oltre un centinaio vigili del fuoco. In fiamme parti di 8°, 9° e 10° piano. Sul posto diverse ambulanze e un uomo è stato trasferito in ospedale con ustioni. Tutti i residenti del condominio sono stati evacuati.

Alcuni media britannici ipotizzano che il palazzo sia dotato degli stessi rivestimenti usati sulla Grenfell Tower, il grattacielo di 24 piani che fu consumato dalle fiamme nel 2017, causando la morte di 72 persone, tra cui due italiani, Gloria Trevisan e Marco Gottardi.