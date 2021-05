L’orca “sperona” il delfino durante la caccia: grande salto a pochi metri dalle barche, il VIDEO virale

Le capacità di caccia delle orche sono straordinarie, con una grande varietà di tattiche utilizzata da questo grande ma agile cetaceo. Nei giorni scorsi, almeno 10 orche hanno sorpreso un gruppo di fornitori di servizi turistici, offrendo uno spettacolo impressionante vicino alle coste di Cabo Pulmo, nello stato di Baja California, in Messico.

Nel video che trovate in fondo all’articolo, si vede l’esatto momento in cui un’orca salta molto vicino alle imbarcazioni. Il gruppo di orche aveva incontrato almeno cento delfini ed era riuscito a separare uno di essi dal resto del gruppo per cacciarlo. Per metterlo con le spalle al muro, una delle orche ha compiuto un salto di 4-5 metri, colpendo il delfino che esce fuori dall’acqua per l’impatto.

Potrebbe sembrare una dimostrazione di acrobazie da parte dell’orca per sorprendere i turisti, ma è evidente che si sia trattato di un’azione di caccia. La scena è stata accolta con urla e stupore dai turisti presenti, mentre in rete ha raccolto migliaia e migliaia di visualizzazioni.

Le orche si nutrono di un’ampia gamma di prede, inclusa la maggior parte delle specie di mammiferi marini. I maschi di questa specie possono arrivare a misurare fino a 9 metri, mentre le femmine arrivano fino a 7,7 metri.