Montagne e pianure costiere, 320 giorni di sole l’anno: la regione di Los Cabos in Messico vista dallo Spazio [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra Los Cabos, una municipalità sulla punta meridionale della Penisola della Bassa California, Messico.

Los Cabos, ‘i mantelli’ in spagnolo, è una regione che comprende montagne e pianure costiere ed è in gran parte secca e rocciosa, con oltre 320 giorni di sole l’anno. L’area include le due città di Cabo San Lucas (visibile in basso a sinistra) e di San José del Cabo (visibile sulla destra).

L’area lungo la costa tra le due città, spesso denominata Los Cabos Resort Corridor o più semplicemente Corridor (corridoio), si estende per circa 30 km lungo l’autostrada ed è caratterizzata da un’abbondanza di spiagge costellate principalmente di hotel, resort e campi da golf.

La penisola termina con l’Arco di Cabo San Lucas, localmente conosciuto come ‘L’Arco’ o ‘fine della Terra’. Questa caratteristica formazione di superficie, scolpita dai venti e dalle onde, si trova nel punto in cui l’Oceano Pacifico incontra il Golfo della California, noto anche come Mare di Cortez.

L’Arco di Cabo San Lucas è adiacente alla spiaggia degli Amanti (Playa del Amor) sul lato del Mare di Cortez e alla spiaggia del Divorzio (Playa del Divorcio) sul lato più aspro dell’Oceano Pacifico. L’arco è una popolare area di raduno di leoni marini ed è frequentato dai turisti.

Una regione di montagne domina il paesaggio, tra cui il sistema della Sierra de la Laguna e quello della Sierra de San Lázaro, entrambi formati da rocce vulcaniche con vette tra i 400 e i mille metri.

Il fiume principale dell’area è il fiume San José, visibile sulla destra nell’immagine, e scorre da nord a sud principalmente durante la stagione delle piogge estive. Il fiume crea un estuario alla sua estremità meridionale, che è uno dei più grandi in Messico e ospita specie di uccelli sia migratori che locali.

Questa immagine è stata elaborata in modo da includere il canale dell’infrarosso vicino di Copernicus Sentinel-2, che fa apparire la vegetazione di un vivace colore rosso. Poiché l’immagine è stata acquisita il 20 giugno 2020, la regione appare particolarmente asciutta con poca vegetazione visibile. Los Cabos è secca e calda per gran parte dell’anno, con una breve stagione delle piogge a fine estate e inizio autunno.

L’immagine visibile sulla destra nella sequenza sotto riportata è stata acquisita il 28 settembre 2020, durante la stagione delle piogge della regione, e mostra l’elevata densità di vegetazione nell’area.

Questo genere di combinazione di bande di Sentinel-2 è più comunemente utilizzata per valutare la densità e lo stato di salute delle piante, dal momento che le piante riflettono la luce verde e quella dell’infrarosso-vicino, mentre assorbono il rosso. Poiché riflettono maggiormente l’infrarosso-vicino rispetto al verde, la terra densamente ricoperta di piante appare di colore rosso intenso nell’immagine.

Questa immagine fa parte del programma video Earth from Space.