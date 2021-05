M5s: Rousseau, ‘da Crimi forzatura inaccettabile’

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “In riferimento alle dichiarazioni del MoVimento 5 Stelle si precisa che oggi pomeriggio si è verificata una imbarazzante ‘sceneggiata” messa in atto da parte dell’ex reggente Vito Crimi insieme al Tesoriere Claudio Cominardi che hanno inviato tre persone presso la sede dell’Associazione Rousseau per ‘requisire” i dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelle”. Lo dice l’associazione Rousseau in una nota.

“A suonare il campanello i tre emissari avranno trovato ad attenderli un ufficio vuoto dal momento che, come risaputo, i dipendenti di Rousseau sono in cassa integrazione a causa proprio di due decisioni di Vito Crimi – e di chi ha agito al suo fianco – ossia di sospendere il pagamento dei servizi che vengono erogati dall’Associazione Rousseau al MoVimento 5 Stelle e di non procedere neanche al pagamento del pregresso ed ingente debito che il MoVimento ha nei confronti dell’Associazione Rousseau”, prosegue Rousseau.

“Questa immagine che, si muove tra l’assurdo e il ridicolo, racconta plasticamente la gestione degli ultimi 15 mesi in cui ha agito il MoVimento 5 Stelle attraverso una guida non eletta democraticamente”, prosegue la nota.