Maltempo Emilia-Romagna: forte temporale con grandine si abbatte su Modena [FOTO]

Sta avanzando in queste ore dalla Francia un nuovo cavo depressionario verso il bacino centrale del Mediterraneo.

L’instabilità che sta interessando in queste ore il Centro/Nord ha fatto sentire i suoi effetti anche in Emilia: rovesci temporaleschi si sono abbattuti su Modena nel primo pomeriggio di oggi, causando la caduta di un albero in via G. Marconi. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno operando per liberare la strada.

In alcune zone della città è stata segnalata anche una grandinata.

