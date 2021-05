Maltempo, forti piogge in Piemonte: si alzano i corsi d’acqua, allagamenti e frane in Val Susa, in Val Sessera e in Val d’Ossola

Allerta arancione oggi in Piemonte e primi disagi a causa del maltempo: le intense precipitazioni stanno innalzando i corsi d’acqua fino alla soglia di criticità ordinaria della piena.

Segnalate strade allagate, in particolare, in Valle di Susa: a Bardonecchia il piazzale del Melezet è stato sommerso da una colata di acqua e fango proveniente dalla montagna. Criticità anche sulla SS24, tra Gravere e Chiomonte. Sulla SS335, invece, alcune pietre si sono staccate da una parete rocciosa e sono state rimosse dai vigili del fuoco.

Forte maltempo sulla Val Sessera, nel Vercellese, al confine con la provincia di Biella: nelle ultime ore sono caduti oltre 80 mm di pioggia. In via precauzionale è stato chiuso il ponte Bozzalla che scavalca il fiume Sessera e collega Coggiola e Portula, in previsione dell’ondata più intensa di maltempo attesa nel pomeriggio.

In queste ore la protezione civile nel vercellese tiene monitorato i livello dei corsi d’acqua: osservato speciale il bacino del Sesia e i suoi affluenti.

Maltempo anche in Val d’Ossola, dove la pioggia è caduta intensamente per tutta la notte e si registrano i primi danni: nella notte una frana di sassi e terriccio si è staccata da un versante nella frazione Nava di Montecrestese.

