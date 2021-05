Maltempo, forti temporali in Friuli: piogge abbondanti nell’est della regione al confine con la Slovenia, Isonzo in piena [FOTO]

Il Friuli Venezia Giulia si è svegliato bersagliato da un forte temporale, con piogge abbondanti, localmente anche intense specie a est. Dal pomeriggio l’Osmer prevede una situazione in miglioramento con schiarite e vento in attenuazione, ma rimarrà comunque instabilità con la possibilità di qualche ulteriore locale rovescio o temporale.

I vigili del fuoco, tra la mezzanotte e le sette circa, hanno effettuato una decina di interventi: è stata segnalata una frana in località “Pulfero” che ha portato alla temporanea chiusura della SS54 del Friuli, in direzione della Slovenia.

Problemi anche a Nimis, nella zona della frazione di Ramandolo. La pioggia battente ha causato anche alcuni allagamenti, in particolare nella Bassa, così come la fase di piena dell’Isonzo.

Al momento si registrano picchi di 51 mm di pioggia a Martignacco (UD) e di 41 mm Moruzzo (UD).

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: