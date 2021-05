Maltempo in Messico: drammatica alluvione a Metepec, strade come fiumi e auto galleggianti [FOTO e VIDEO]

Forti piogge hanno provocato gravi inondazioni in diverse località del Messico, come Toluca, Lerma o San Mateo Atenco, con la località di Metepec che ha riportato i danni peggiori. Le strade di Metepec si sono trasformate in fiumi di acqua che hanno trascinato tutto con sé, comprese le auto, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Il forte maltempo ha abbattuto anche decine di alberi, allagato numerose case e danneggiato le strutture.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in tante operazioni di soccorso, tra cui quella ad una famiglia rimasta bloccata in auto a causa dell’alto livello dell’acqua. Per sfuggire all’aumento dell’acqua, un uomo e due minori sono saliti sul tetto dell’auto in attesa di essere soccorsi.

Attraverso un comunicato, il comune di Metepec ha indicato che le inondazioni sono conseguenza delle tonnellate di rifiuti gettati per le strade, che impediscono la filtrazione delle fognature, ma anche delle opere irregolari delle amministrazioni precedenti.