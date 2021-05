Maltempo, violenti temporali in Veneto: devastante grandinata imbianca le strade ad Asolo, agricoltura ko [FOTO e VIDEO]

Il maltempo non dà pace al Veneto, colpito nelle ultime settimane da violenti temporali pomeridiani. Oggi un fulmine ha provocato la morte di un uomo e intossicato due persone cadendo su una palazzina, dove si è sviluppato un incendio. La tragedia è avvenuta nel Trevigiano.

Al momento, i temporali più forti si concentrano nella zona meridionale della regione, tra le province di Verona, Rovigo e Padova. Ancora una volta, come accaduto in ripetute occasioni nelle ultime settimane, i temporali hanno scatenato violente grandinate.

Particolarmente critica la situazione nel comune di Asolo, nel Trevigiano, colpito da una violenta grandinata che ha distrutto l’agricoltura. L’evento è stato così intenso da imbiancare le strade, tanto da sembrare neve al suolo, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. In alcuni casi, i chicchi hanno avuto un diametro di oltre 2-3cm.

