Maltempo, strade imbiancate a Pordenone: violenta grandinata si abbatte sulla città friulana [VIDEO]

Il maltempo continua a interessare il Friuli Venezia Giulia, con piogge abbondanti e forti temporali. In particolare intorno alle 13 di oggi si è verificata una violenta grandinata a Pordenone. Per dieci minuti abbondanti i chicchi si grandine si sono abbattuti sulla città imbiancando letteralmente le strade e costringendo pedoni e automobilisti che in quel momento si trovavano in strada, a fermarsi e cercare riparo. E per il weekend la situazione climatica non varierà di molto: piogge e temperature più basse rispetto alla norma sono previste sia per sabato che per domenica, sebbene si prospettino anche ampie schiarite soprattutto per la giornata di domenica.