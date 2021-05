Maltempo, temporali a sorpresa stamattina al Sud: tuoni, fulmini e piogge tra Calabria e Sicilia

Stamattina tra le 10 e le 11, temporali non previsti dalle previsioni meteo hanno colpito Sicilia orientale e Calabria meridionale: tuoni, fulmini, veloci scrosci d’acqua particolarmente intensi hanno interessato in modo particolare l’area etneo-peloritana e aspromontana, a cavallo dello Stretto di Messina. Nelle zone più colpite sono caduti 3–4mm di pioggia, ma in pochi minuti. A Reggio Calabria poco prima delle 11 c’è stato un intenso acquazzone di pochi minuti. La temperatura è crollata fino a +17°C in pieno giorno in riva al mare; più in basso nelle zone interne, per poi risalire rapidamente a +22/+23°C. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: