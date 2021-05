Mantova: clienti in orario di coprifuoco, questura chiude locale per 5 giorni

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati disposte dal questore di Mantova Paolo Sartori per evitare il diffondersi della pandemia da Covid 19, personale della divisione di polizia amministrativa ha sorpreso nella serata di ieri alcune persone all’interno di un locale notturno, intente a bere. E’ accaduto nel mantovano.

L’esito dei controlli ha portato alla sanzione amministrativa di 400 euro nei confronti del gestore e di due clienti, sorpresi a violare le disposizioni normative anti-Covid. Inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

Sempre su disposizione del questore, l’ ufficio immigrazione sta ora procedendo alle verifiche nei confronti delle ragazze impiegate nel locale, tutte straniere, per accertare che siano in possesso dei regolari titoli di soggiorno e lavoro.