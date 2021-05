Marte: perché il 5° volo di Ingenuity sarà diverso

“Nel periodo del primo volo, abbiamo parlato molto dell’avere avuto un “momento dei fratelli Wright” su Marte. Ciò ha molto senso, dal momento che quei due costruttori di biciclette dalla mentalità meccanica hanno eseguito il primo volo motorizzato e controllato sulla Terra, e siamo stati abbastanza fortunati da fare lo stesso 117 anni dopo, su un altro pianeta“: inizia così l’ultimo aggiornamento sulla missione di Ingenuity (il drone-elicottero giunto su Marte lo scorso 18 febbraio nella “pancia” di Perseverance), a firma di Josh Ravich, Ingenuity Mars Helicopter Mechanical Engineering Lead presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Il quinto decollo di Mars Helicopter è previsto oggi, venerdì 7 maggio, alle 12:33 ora locale di Marte, 21:33 ora italiana, con dati in arrivo alle 01:31 ora italiana dell’8 maggio.

Ingenuity decollerà dal Wright Brothers Field – lo stesso punto dal quale l’elicottero è partito ed è atterrato di nuovo in tutti gli altri voli – ma stavolta atterrerà altrove, una novità per il rotorcraft. Ingenuity salirà a un’altezza di 5 metri, quindi ritornerà sulla rotta del 4° volo, dirigendosi a sud per 129 metri.

“Invece di voltarci e tornare indietro, ci libreremo fino a un nuovo record di altezza di 10 metri, dove potremo scattare alcune immagini a colori (oltre che in bianco e nero) dell’area. Dopo un tempo di volo totale di circa 110 secondi, Ingenuity atterrerà, completando il suo primo viaggio di sola andata. Quando atterrerà nella sua nuova posizione, ci imbarcheremo in una nuova fase dimostrativa, una in cui mostreremo cosa può fare questa nuova tecnologia per assistere altre missioni lungo la strada,” prosegue Ravich. “Anche i fratelli Wright lo fecero. Non si fermarono dopo un volo riuscito con Flyer I, o anche gli altri 3 voli che effettuarono in quello storico giorno di dicembre del 1903. Volarono sempre più in alto con un Flyer II aggiornato nel 1904, e ancora più in alto e più lontano con il Flyer III del 1905. Nel 1908, i Wright sentirono di aver conquistato l’aria (almeno abbastanza) per iniziare a pensare al tipo di applicazioni pratiche per cui un aeroplano poteva essere utilizzato. Quell’anno fecero volare il primo passeggero aereo (Charles Furnas, il loro meccanico) e iniziarono a dimostrare come lo scouting da una prospettiva aerea potesse diventare qualcosa di reale“.

“Quindi, in un certo senso – afferma l’esperto NASA – nel corso di tre settimane e quattro voli, il team di Ingenuity è passato dai fratelli Wright del 1903 ai fratelli Wright del 1908, ma in settimane anziché in anni. Siamo stati in grado di farlo perché il rover, che trasporta la stazione base di comunicazione dell’elicottero, rimarrà nelle vicinanze generali per molti sol (giorni marziani) e perché al quarto volo abbiamo effettivamente cercato una zona di atterraggio ad oltre 100 metri (328 piedi) di distanza. Le mappe digitali di elevazione messe insieme dal team di Ingenuity ci hanno dato la certezza che il nostro nuovo aeroporto è piatto come un pancake, una buona cosa quando devi atterrarci sopra“.

“C’è un altro fattore significativo nelle operazioni continue di Ingenuity: il nostro elicottero è ancora più robusto di quanto avessimo sperato. Il sistema di alimentazione di cui ci siamo preoccupati per anni fornisce energia più che sufficiente per mantenere i riscaldatori accesi di notte e per volare durante il giorno. Anche i componenti standard per i nostri sistemi di guida e navigazione stanno andando alla grande, così come il nostro sistema di rotori,” precisa Josh Ravich. “Il che mi riporta al nostro quinto volo. Stiamo viaggiando verso una nuova base perché questa è la direzione in cui Perseverance sta andando e se vogliamo continuare a dimostrare cosa si può fare da una prospettiva aerea, dobbiamo andare dove va il rover. I Wright fecero lo stesso nel 1908, viaggiando anche fino a LeMans, in Francia, per dimostrare le capacità dei loro aerei“.

“Penso molto ai Wright durante i nostri voli. Sono sicuro che parte del motivo è che io (insieme al compagno di squadra Chris Lefler) ho avuto l’onore di attaccare il piccolo campione di materiale dall’ala inferiore sinistra del Flyer I a Ingenuity. Ma è più di questo. I Wright hanno mostrato cosa si poteva ottenere con una combinazione di lavoro di squadra, creatività e tenacia – e un po ‘di ingegnosità e perseveranza.

Il giorno del volo, quando mi guardo intorno nella stanza e online nel nostro team, vedo molto dello stesso tipo di visione e tenacia/spirito che hanno reso i fratelli Wright quello che erano. Insieme, stiamo continuando a vivere i nostri “momenti Wright” su Marte,” conclude Ravich.