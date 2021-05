Messina: madre e figlia impiccate, i familiari ‘marito e moglie avevano litigato’

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) – Mariolina Nigrelli, la casalinga di 40 anni trovata impiccata con la Alessandra Mollica, di 14 anni, in una casa di campagna a Santo Stefano di Camastra (Messina), ieri mattina avrebbe litigato con il marito, Maurizio Mollica, un fabbro molto noto in paese. Lo hanno raccontato i parenti della coppia che sono stati sentiti la notte scorsa dagli inquirenti che indagano sulla morte delle due donne. E’ stato il marito, arrivato nella casa di campagna poco dopo le 19.30, in compagnia di due parenti, a fare la macabra scoperta. Sul tavolo della cucina è stata anche trovata una lettera di addio.