Messina: ruba portafogli e si dà allo shopping, arrestato

Palermo, 7 mag. (Adnkronos) – Prima il furto del portafogli. Poi lo shopping, in meno di un’ora, con i due bancomat, per un totale di circa 140 euro. E’ accaduto in uno studio medico-legale di Messina, dove la segretaria si è accorta che un trentenne cliente dello studio le aveva rubato il portafogli dalla borsa. La donna ha immediatamente chiesto aiuto alla polizia che ha rintracciato l’uomo, il quale però ha negato ogni cosa. Ad incastrarlo, le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza degli esercizi commerciali in cui erano stati effettuati gli acquisti. L’uomo si trova agli arresti domiciliari.