Meteo, le previsioni di oggi: si riduce l’instabilità, qualche pioggia solo agli estremi del Paese

Sul bacino centrale del Mediterraneo, la pressione continua a mantenersi su valori medi, tra i 1012 e i 1014 hpa, quindi senza particolari sussulti anticiclonici e, piuttosto, ancora all’insegna di una circolazione occidentale che arreca umidità sparse. Tuttavia, come da previsioni meteo, non sono presenti particolari condizioni di instabilità anzi, sulla gran parte del territorio il tempo è mediamente asciutto e anche ampiamente soleggiato, salvo una nuvolosità irregolare abbastanza ricorrente. Semmai, qualche fastidio in più potrà aversi sui settori alpini e prealpini, quelli più vicini a una circolazione instabile sul Nord Europa e, altresì, sull’estremo Sud, segnatamente sulla Sicilia, dove corre una linea di confluenza fra l’aria più fresca atlantica e quella più mite meridionale e dove lo scontro delle due differenti circolazioni dà vita a qualche addensamento più intenso associato a rovesci. Ma vediamo più in dettaglio il tempo previsto per oggi, fino a mezzanotte prossima.

In questa fase mattutina, addensamenti nuvolosi più consistenti sono presenti sulle estreme aree alpine più settentrionali, tra il Piemonte e la Valle d’Aosta, e sui rilievi alpini di Nordest, tra il Trentino-Alto Adige e l’alto Veneto, con locali rovesci sparsi. Addensamenti con locali rovesci sulla Sicilia, soprattutto centrale e settentrionale, altri sul basso Tirreno in mare e sulle isole Eoliche. Nubi basse diffuse, ma senza fenomeni associati o soltanto qualche debole piovasco localizzato, tra il Levante Ligure e l’alta Toscana, il Nord Appennino, altre sul Veneto orientale, soprattutto Polesine, Veneziano e sull’alto Adriatico in mare; nubi medio-alte sul medio Adriatico, soprattutto Marche, e altre locali al Sud tra Campania, Lucania e Puglia. Ampio soleggiamento altrove. Per il resto della giornata, le previsioni meteo computano addensamenti e locali rovesci sui settori alpini orientali, tra il Trentino, il Nord Veneto e il Friuli-Venezia Giulia un po’ tutto; altri possibili rovesci tra l’alta Toscana e l’estremo Est Liguria, occasionali ancora sui settori orientali della Sicilia, specie interni. Tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto del paese o soltanto con nubi irregolari qua e là. Le temperature sono previste in leggero, lieve aumento un po’ ovunque, con massime in pianura mediamente comprese tra +21 e +25°C, ma con punte di +26 e +27°C sulle pianure del medio-basso Adriatico e al Sud, Sicilia, magari qualcuna anche oltre sul Sud dell’isola.