Meteo, le previsioni per tutta la settimana: maltempo alternato a schiarite

Nella giornata di domani, mercoledì 5 maggio, le previsioni meteo computano nubi diffuse su gran parte del paese, con qualche pioggia sulla Sicilia, localizzata sul Sud peninsulare, più intensa su alta Toscana e, ancor più, su Alpi e Prealpi, specie di Nordest. Tempo migliore altrove. Da metà settimana, il tempo sull’Italia sarebbe caratterizzato da un progressivo recupero della pressione, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, con condizioni più stabili. Tuttavia, la circolazione portante continuerebbe a mantenersi impostata dai quadranti occidentali, con temperature in lieve aumento, ma non troppo, e ancora con fastidi nuvolosi soprattutto per nubi medio-alte, in grado di velare o anche temporaneamente oscurare il sole fin sulle regioni centro meridionali, in qualche caso in grado anche di arrecare qualche pioggia sparsa.

Ancora precipitazioni residue potrebbero accadere, intorno a metà settimana, sull’estremo Sud, sulla Sicilia, occasionalmente su Sud Calabria e Sud Puglia, mentre più ricorrentemente potrebbero presentarsi addensamenti e locali piogge su alta Toscana e sui settori alpini e prealpini. Sempre in prevalenza asciutto sul resto del paese. Previsioni per il fine settimana, invece, con una fase all’insegna di una maggiore affermazione anticiclonica, riferimento barico nell’immagine in evidenza, e tempo più asciutto e anche più soleggiato, in via generale. Termicamente, però, potrebbe aversi una prima parte ancora sottotono, con inserimento di correnti nordoccidentali ancora fresche e temperature nella norma o anche un po’ sotto norma, soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle del medio-alto Adriatico dove, per di più, potrebbe soffiare anche un vento moderato con rinforzi dai quadranti orientali o settentrionali. Non sarebbero esclusi anche addensamenti sul medio Adriatico e sui settori appenninici centrali con qualche isolata precipitazione. Previsioni meteo per una domenica, invece, all’insegna del sole pressoché ovunque, salvo solo un progressivo aumento di nubi al Nordovest, e temperatura più calda in via generale, con valori che potrebbero diffusamente raggiungere in pianure i +23/+25°C, ma anche punte verso i +27°C. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per il prossimo weekend, apportando quotidiani aggiornamenti.