Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +26°C a Roma e Milano, +28°C a Taranto e Siena

Come previsto il tempo sta di nuovo cambiando in questo avvio di weekend e subirà ulteriori modifiche nella giornata di domani, sebbene l’instabilità prevista in via generale, si sta ridimensionando rispetto a quanto prospettato qualche giorno fa. L’ipotesi di peggioramento per l’inizio della prossima settimana, infatti, era stata simulata dai modelli qualche giorno fa, ma sta diventando sempre più improbabile.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 29 maggio 2021, in alcune località italiane: