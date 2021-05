Meteo, le temperature minime di oggi: +16°C a La Spezia e Reggio Calabria, +14°C a Roma, Venezia e Napoli

Le previsioni meteo per i primi giorni della prossima settimana continuano a proporre una circolazione mediamente occidentale, sempre abbastanza fresca al Centro/Nord, con temperature intorno alle medie o per alcune fasi anche sotto media, specie al Nord. Temperature in aumento e anche sopra le medie al Sud.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 16 Maggio 2021, in alcune località italiane: