Meteo, le temperature minime di oggi: +17°C a Messina e Lampedusa, +14°C a Napoli e Venezia, +12°C a Torino e Pisa

La circolazione andrà mettendosi su due binari, verso il Mediterraneo centrale e sull’Italia, già nel corso di oggi e poi nel fine settimana. Le previsioni meteo confermano un progressivo affondo di un cavo instabile depressionario atlantico verso la Penisola Iberica, il quale indurrà una circolazione più umida sui settori settentrionali, dove saranno presenti più nubi e, via via, anche piogge in intensificazione.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 21 Maggio 2021, in alcune località italiane: