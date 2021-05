Meteo Lombardia: da domani tempo progressivamente più stabile, salvo locali rovesci sui monti

“La Lombardia è interessata da un flusso di correnti occidentali atlantiche, associate ad una vasta area depressionaria presente sull’Europa Settentrionale. Ne conseguono condizioni di variabilità, con crescente aumento della probabilità di locali rovesci o temporali nel pomeriggio e in serata. Da domani tempo progressivamente più stabile eccetto locali rovesci sui monti, venerdì probabile arrivo di un nuovo fronte perturbato di origine atlantica. Temperature massime pomeridiane stazionarie e generalmente superiori a 20 °C in pianura“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, dal pomeriggio annuvolamenti di tipo cumuliforme dapprima su Alpi e Prealpi, successivamente anche in pianura.

Precipitazioni: possibili locali rovesci nel pomeriggio su Prealpi Orobiche e bresciano, in possibile sconfinamento verso il Basso Garda.

Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in lieve calo. Valori minimi in pianura tra 9-12 °C, massimi tra 20-23 °C.

Zero termico: intorno a 2300 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti occidentali; in montagna deboli o moderati da nord, anche forti in quota su Valchiavenna e Alto Lario, specie in mattinata e nuovamente la sera.