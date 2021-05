Meteo Lombardia: domani ancora instabilità, sabato arriva l’alta pressione

“Fino a venerdì variabile per il transito di alcuni veloci fronti che apporteranno a tratti dell’instabilità specie su Alpi e Prealpi. Sabato un promontorio di alta pressione garantirà tempo stabile. Da domenica una profonda depressione in approfondimento sulla Spagna richiamerà sul nord Italia correnti meridionali miti e via via più umide sul Nord Italia con possibili precipitazioni all’inizio della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni elaborate dagli esperti di Arpa Lombardia.

Domani fino al mattino nuvolosità irregolare più presente su Alpi e Prealpi e settori orientali, dal pomeriggio/sera maggior schiarite a partire da nordovest.

Precipitazioni: fino al pomeriggio possibile qualche piovasco o rovescio sparso.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In Pianura minime attorno a 11°C massime attorno a 22°C

Zero termico: su Alpi e Prealpi attorno a 2400 metri.

Venti: in pianura deboli o a tratti moderati occidentali, in quota moderati occidentali tendenti da nordovest nel pomeriggio/sera.