Meteo Lombardia: domani nubi in aumento, deboli piogge o isolati rovesci sul Nord/Est

“Lunedì ancora correnti settentrionali con nuvolosità in generale aumento, deboli piogge o isolati rovesci sul Nordest. Martedì ancora nuvolosità variabile ma prevalentemente soleggiato, con correnti in rotazione da ovest e temperature in lieve aumento. Tra mercoledì e giovedì flusso occidentale ondulato e mite, con nuvolosità variabile e possibilità di deboli precipitazioni localizzate“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani ovunque variabile, con copertura più consistente su Alpi e Prealpi, in particolare fino al mattino. Dal pomeriggio irregolari schiarite.

Precipitazioni: deboli sparse sul Nordest, occasionali sui restanti rilievi. Neve oltre 2300-2500 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 15 °C, massime intorno a 23 °C.

Zero termico: variabile tra 2400 e 2900 metri.

Venti: moderati variabili, dai quadranti orientali o settentrionali.