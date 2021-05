Meteo Lombardia: domani rovesci isolati e temperature massime in lieve calo

“Fino al mattino di sabato la Lombardia resta sotto l’influsso di una circolazione ciclonica, la cui parte più attiva è confinata a nord delle Alpi, che porta sulla regione condizioni di spiccata variabilità: nuvolosità irregolare e variabile, con rovesci isolati possibili ovunque ma in genere più probabili nelle ore centrali e pomeridiane e sui settori centro orientali. Temporaneo cambio di regime tra sabato pomeriggio e domenica con correnti in quota più stabili da nordovest e tempo meno variabile sulla regione, ma è possibile un nuovo peggioramento lunedì“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Domani poco nuvoloso o nuvoloso già dalla notte, con progressivo irregolare aumento della nuvolosità nelle ore centrali; qualche schiarita ad ovest in tarda serata.

Precipitazioni: residue alla notte; dalla tarda mattina rovesci isolati possibili ovunque, più frequenti e sparsi al pomeriggio. Neve oltre 1800 metri.

Temperature: minime senza variazioni rilevanti, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 10°C, massime intorno a 19°C.

Zero termico: attorno a 2200 metri.

Venti: in pianura deboli e prevalentemente dai quadranti orientali, in montagna da deboli a localmente moderati in rotazione da nord a sud nella mattina.

Altri fenomeni: possibile foschia sulla pianura occidentale alla notte ed al primo mattino.