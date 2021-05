Meteo Lombardia: domani temperature minime e massime in calo

Tra domenica e lunedì il progressivo spostamento verso est di una vasta circolazione depressionaria favorirà flussi un po’ più stabili, con condizioni variabili, seppur con qualche nuovo passaggio perturbato: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Domani al mattino poco nuvoloso, con ampie aperture a ovest e locali addensamenti un po’ più rilevanti ad est; nel pomeriggio temporaneo e irregolare aumento della nuvolosità, in serata ampie schiarite, in particolare su zone di pianura.

Precipitazioni: possibili isolate residue nelle prime ore ad est; nuovi occasionali piovaschi pomeridiani su fascia prealpina, in possibile estensione alle pianure centro-orientali.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime attorno a 10 °C, massime attorno a 18 °C.

Zero termico: intorno a 1800 metri al mattino, in aumento fino a circa 2300 metri nel pomeriggio, nuovo calo in tarda serata sui rilievi settentrionali.

Venti: in pianura, a ovest inizialmente settentrionali deboli o localmente moderati, in rotazione da est in mattinata, a est deboli o localmente moderati orientali; in montagna da deboli a moderati settentrionali in mattinata, in rotazione da sud dal pomeriggio.