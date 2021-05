Meteo Lombardia: domani tempo variabile, lunedì esteso peggioramento

Sulla Lombardia “ancora flussi umidi dai quadranti sudoccidentali con nuvolosità estesa e instabilità sui rilievi settentrionali. Domenica ancora flussi dai quadranti occidentali, con qualche fenomeno residuo in mattinata sui rilievi, condizioni variabili sulla pianura. Lunedì esteso peggioramento, in particolare nella prima parte della giornata. Condizioni in miglioramento da martedì, seppur locali instabilità pomeridiane sui rilievi“: queste le previsioni meteo per prossimi giorni, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani da poco nuvoloso a nuvoloso per frequenti passaggi di nuvolosità medio-alta a tratti più spessa e compatta.

Precipitazioni: deboli piovaschi sparsi su Alpi e Prealpi nella prima parte della giornata, ma non è escluso qualche isolato fenomeno anche al pomeriggio/sera.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime tra 12 e 15 °C, massime tra 22 e 25°C.

Zero termico: in mattinata a 2000-2200 metri sulle Alpi, aumento generalizzato dal pomeriggio con valori tra 2400-2900 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, tendenti da est in serata con locali rinforzi, in montagna moderati in quota da sud-ovest.