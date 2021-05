Meteo Lombardia: domani ventoso specie in montagna, maggiore stabilità da martedì

“Una vasta area depressionaria atlantica interessa gran parte dell’Europa. Tale struttura, muovendo il suo centro verso est, mantiene sulla nostra regione un flusso in quota dai quadranti occidentali“. “Lunedì ventoso specie in montagna. Da martedì tendenza a maggior stabilità per un graduale aumento della pressione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Oggi inizialmente su Alpi poco nuvoloso, altrove velato. In giornata nuvolosità irregolare a ridosso dei rilievi a tratti estesa. Ancora velature su parte della Pianura, in tarda serata tendenza a poco nuvoloso.

Precipitazioni: su Alpi e Prealpi da sparse nel pomeriggio a diffuse in serata. Anche a carattere di rovescio o temporale. Possibile interessamento verso sera ai settori adiacenti di pianura. Neve oltre 2000 metri circa.

Temperature: minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 12 e 14 °C, massime tra 20 e 24°C.

Zero termico: intorno a 2800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, con rinforzi a tratti nel tardo pomeriggio da sud sudovest su basso pavese e bassa pianura; in montagna da deboli a moderati dai quadranti occidentali, in ulteriore rinforzo verso sera su Appennino.

Domani poco nuvoloso, salvo addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi fino al mattino e nel pomeriggio, più probabili sui settori orientali.

Precipitazioni: deboli su fascia prealpina e alpina, possibili fino al primo mattino e nel pomeriggio. Anche a carattere di breve rovescio, con occasionale interessamento ai settori adiacenti di pianura. Neve oltre 2000 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 12°C, massime intorno a 23°C.

Zero termico: intorno a 2400 metri.

Venti: da ovest nordovest: in pianura da deboli a moderati, in montagna moderati o forti, in generale attenuazione dalla serata.