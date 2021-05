Meteo Lombardia: instabilità nel weekend per la discesa di una goccia fredda sul Nord Italia

“Tra sabato e domenica discesa di una goccia fredda da nordest sul nord Italia con possibile breve episodio di instabilità tra il pomeriggio di sabato e le prime ore di domenica. In seguito fresche correnti da nord est senza fenomeni di rilievo“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani evoluzione assai incerta: al mattino nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite, dal mezzogiorno aumento della nuvolosità a partire da Alpi e Prealpi, verso sera anche sulla Pianura fino a nuvoloso ovunque in serata.

Precipitazioni: (evoluzione incerta) dalle ore centrali aumento della probabilità di rovesci e temporali isolati/sparsi dapprima su Alpi e Prealpi, in tarda serata non esclusi anche sulla Pianura.

Temperature: in lieve aumento. In Pianura minime attorno a 14 °C, massime attorno a 25°C

Zero termico: suppergiù a 2900 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in quota deboli o moderati da nordovest