Meteo Lombardia: flussi umidi ed instabili, miglioramento da domani

“Una vasta circolazione depressionaria si estende dalle isole Britanniche verso la penisola Iberica favorendo sulla regione flussi umidi ed instabili con precipitazioni a tratti moderate o forti dal pomeriggio“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, fornite dagli esperti di Arpa regionale. “Tra domenica e lunedì il progressivo spostamento verso est della depressione favorirà flussi un po’ più stabili, con condizioni variabili, seppur con qualche nuovo passaggio perturbato”.

Oggi ovunque da nuvoloso a molto nuvoloso, con nuvolosità più compatta nella seconda parte della giornata e qualche irregolare apertura in tarda serata sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: da deboli a moderate in pianura, da moderate a localmente forti su Alpi e Prealpi: fino alla tarda mattinata deboli irregolari sui rilievi alpini e prealpini e fascia pedemontana, dal pomeriggio in decisa intensificazione ed estensione ovunque, possibili anche a carattere di rovescio e temporale. Limite neve a circa 2000 metri.

Temperature: in pianura massime tra 18 e 22 °C.

Zero termico: a circa 2400, in abbassamento intorno a 2000 metri su fascia alpina in serata.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in serata in rotazione da ovest; in montagna da deboli a moderati da sud.

Domani irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite in mattinata e passaggi di nuvolosità fine medio-alta dal primo pomeriggio con addensamenti un po’ più consistenti sui rilievi centro-orientali; nuove irregolari schiarite in serata.

Precipitazioni: deboli residue nelle prime ore sui rilievi centro-orientali, nel pomeriggio nuovi isolati piovaschi sui rilievi centro-orientali, in possibile estensione alla pianura orientale; altrove eventi meno probabili. Neve oltre 1800 metri sui rilievi alpini.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime tra 10 e 13 °C, massime tra 19 e 22 °C.

Zero termico: tra 1800 e 2400 metri, i valori più bassi sui rilievi alpini.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali; in montagna da deboli a moderati da nord, meridionali su Appennino.