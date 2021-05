Meteo Lombardia: nuvolosità in rapido aumento, tempo perturbato nei prossimi giorni

“Lunedì e Martedì tempo perturbato con precipitazioni in graduale estensione a tutta la regione, più frequenti ed abbondanti sulla fascia prealpina e pedemontana. Temperature intorno alla norma del periodo salvo probabile sensibile calo nelle massime di martedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

Domani nuvolosità in rapido aumento da ovest verso est, in prevalenza coperto sui settori occidentali e Prealpi, altrove molto nuvoloso.

Precipitazioni: fino al pomeriggio deboli, frequenti sui settori occidentali, sparse sul resto della regione; in serata in estensione verso est ed in intensificazione su Alpi e Prealpi centroccidentali. Limite neve a 2000 – 2200 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione. In Pianura minime intorno a 9°C, massime intorno a 21 °C.

Zero termico: intorno a 2600 metri.

Venti: in pianura deboli orientali in rinforzo in serata, in montagna deboli o moderati meridionali, forti alle quote più elevate.