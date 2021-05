Meteo Lombardia: oggi e domani tempo variabile, correnti da nord con avvezione fredda, soprattutto in quota

“Tra sabato e domenica tempo variabile, correnti da nord con avvezione fredda, soprattutto in quota: locale instabilità tra sabato pomeriggio-sera e le prime ore di domenica mattina, con venti in rinforzo da est. Lunedì ancora correnti fresche da nordest con nuvolosità in temporaneo aumento, possibili locali deboli precipitazioni. Tra martedì e mercoledì circolazione dapprima settentrionale, poi occidentale con nuvolosità variabile e bassa probabilità di precipitazioni: temperature in lieve aumento“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani nella notte e fino al primo mattino nuvolosità diffusa, poi ampie schiarite a partire dalle Alpi in estensione alla Pianura, nel pomeriggio nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi, maggiori schiarite sulla Pianura.

Precipitazioni: nella notte e fino al primo mattino residue sparse sulla Pianura e sulle Prealpi; nel pomeriggio possibili rovesci sparsi sulle Prealpi Orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in moderato calo. In Pianura minime intorno a 13 °C, massime a 22-23 °C.

Zero termico: fino al mattino gradiente ovest-est: a 2200 sui settori orientali, a 2600 su quelli occidentali; dal pomeriggio ovunque variabile intorno a 2500 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, in parziale attenuazione nelle ore centrali; in quota moderati da nordest.