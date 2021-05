Meteo Lombardia: oggi e domani temporanei annuvolamenti e velature

Oggi cielo “in prevalenza sereno su tutta la regione. Faranno eccezioni temporanei annuvolamenti nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e sull’alta pianura, oltre a velature in transito in serata sulle province occidentali“, domani cielo “da nuvoloso a molto nuvoloso su pianura occidentale e settori alpini/prealpini, poco nuvoloso altrove per nubi alte e sottili“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, elaborate dagli esperti di Arpa regionale.

In dettaglio:

Oggi brevi e isolati piovaschi non esclusi su Prealpi Orobiche e Bresciane nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie o in locale e leggero calo, massime in lieve rialzo. Valori minimi in pianura tra 8-12 °C, massimi tra 22-25 °C. Zero termico intorno a 2400 metri. Venti in pianura deboli o moderati settentrionali al mattino sui settori occidentali, deboli di direzione variabile per la restante parte di giornata e in generale sugli altri settori. In montagna moderati settentrionali al mattino, successivamente deboli fino a sera.

Domani precipitazioni deboli dal pomeriggio-sera su Valchiavenna e Prealpi Occidentali, non esclusi isolati rovesci. Assenti altrove. Temperature minime in generale lieve aumento, massime in lieve calo sulle province occidentali, in aumento altrove. Valori minimi in pianura intorno a 11 °C, massimi intorno a 24 °C con punte oltre i 25 °C sul mantovano. Zero termico intorno a 2400 metri. Venti in pianura deboli meridionali, temporaneamente moderati sul pavese nel pomeriggio. In montagna moderati meridionali, a tratti forti in quota su Appennino e Alpi.